1,5 milhão de preservativos serão distribuídos no AM durante carnaval

Aproximadamente 1,5 milhão de preservativos masculinos serão distribuídos no Amazonas durante o carnaval. A Coordenação Estadual de DST/AIDS e Hepatites Virais, que atua vinculada à Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), será responsável pela distribuição, que faz parte da programação de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no período de carnaval.

As atividades de conscientização e distribuição de preservativos iniciam na próxima semana, em Manaus e nos municípios do interior, com ações a serem executadas nas bandas e blocos de rua. O tema da campanha deste ano é “Neste Carnaval não esqueço minhas fantasias. Sem camisinha nem pensar!”.

Os 61 municípios do interior estarão participando da campanha, com ações de prevenção, com distribuição de preservativos masculinos em bailes, blocos e bandas, conforme a programação de cada cidade.

Em Manaus, as atividades serão realizadas por meio de blitz e, além das camisinhas para o público masculino, serão também distribuídos preservativos femininos e gel lubrificante. As ações serão executadas por profissionais da Coordenação Estadual de DST-AIDS e por voluntários ligados a organizações não governamentais. Serão desenvolvidas nas principais bandas e blocos carnavalescos, desfiles das escolas de samba e em pontos estratégicos da cidade, como o porto da Manaus Moderna, Ceasa e Serviço de Atenção Especializada (SAE) da Fundação Alfredo da Matta (FUAM).

Programação

No dia 18 de fevereiro, as equipes da Coordenação Estadual de DST/AIDS, Casa de Apoio Frei Mário e Centro de Convivência Dom Jackson Damasceno estarão, de 15h às 18h, fazendo distribuição de preservativos nas bandas da Bica, na rua 10 de julho. No dia 19, as equipes estarão no mesmo horário, na banda do Boulevard.

A Fundação Alfredo da Mata realiza no dia 20, de 8h às 14h, na própria unidade, localizada na avenida Codajás, bairro Cachoeirinha, palestras sobre prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e distribuição de preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante e informativos. No dia 23, a Coordenação Estadual, em parceria com a Casa de Apoio Frei Mário e o Centro de Convivência Dom Jackson Damasceno, estará no Porto da Ceasa, de 8h às 11h, fazendo blitz com distribuição de preservativos masculinos e femininos e gel lubrificante. No dia 24, a blitz será na feira da Manaus Moderna, de 8h às 11h.

Durante os desfiles das escolas de samba do grupo de acesso e especial, nos dia 24 e 25, equipes da Coordenação Estadual, Casa de Apoio Frei Mário e o Centro de Convivência Dom Jackson Damasceno estarão no Centro de Convenções Sambódromo, distribuindo preservativos. Também no dia 25, as equipes estarão de 8h às 11h realizando blitz preventiva na barreira da BR 174. A campanha encerra no dia 28, na banda do Galo, na avenida das Torres.