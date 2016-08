Homens armados assaltam loja de móveis e eletroeletrônicos em Manaus

Dois homens armados invadiram uma loja de móveis e eletroeletrônicos localizada na Avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus, na manhã desta terça-feira (23). Os assaltantes renderam funcionários.

De acordo com o delegado Aldeney Góes, do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os suspeitos chegaram ao local por volta das 8h, no momento em que funcionários chegavam para abrir o estabelecimento comercial.

Após render quatro pessoas, eles roubaram aparelhos celulares e, em seguida, fugiram. A ação dos criminosos não deixou feridos. Funcionários não quiseram falar com a imprensa.

Imagens do circuito de câmara de segurança do estabelecimento serão utilizadas para ajudar a identificar os suspeitos. O delegado informou que as investigações foram iniciadas e que funcionários serão ouvidos.

Fonte: G1