Ação contra desmatamento no AM emite mais de R$ 1 milhão em multas

Operação do Ipaam foi realizada em 10 municípios do Sul do Amazonas. Nove autos de infração e seis termos de embargo foram lavrados.

A operação Jumapari, do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), encerrou com nove autos de infração e seis termos de embargo/interdição lavrados e R$ 1.174.000,00 em multas. A ação foi realizada entre os dias 8 e 19 de agosto para combate ao desmatamento no Sul do Amazonas.

Foram fiscalizados os municípios de Apuí, Humaitá, Novo Aripuanã, Manicoré, Careiro, Borba, Tapauá, Canutama, Lábrea e Boca do Acre.

A fiscalização ambiental de combate ao desmatamento e queimadas terminou com punições e aplicação de mais de um milhão de reais em multas a diversos fazendeiros e madeireiros nas áreas de abrangência das rodovias BR-319, BR-230 (Transamazônica), AM-174 e ramais adjacentes.

A equipe de 11 integrantes foi constituída por analistas ambientais e técnicos da Gerência de Fiscalização Ambiental do Ipaam, bombeiros militares lotados no Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente e por policiais militares lotados no Batalhão de Policiamento Ambiental e na Ronda Ostensivas Cândido Mariano.

Fonte: G1