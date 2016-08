Unidade de tratamento de Belém transforma chorume em água

A Central de Processamento e Tratamento de Resíduos (CPTR) da região metropolitana de Belém fará a primeira mostra técnica da “Osmose Reversa”, prática que transforma chorume em água de reuso. A demonstração ocorre na quarta-feira (24), a partir das 9h, na sede da Unidade em Marituba.

A “Osmose Reversa” é uma tecnologia alemã que utiliza membranas filtrantes nanométricas capazes de separar o líquido em duas faces. Regulamentado pelos órgãos competentes e certificadores, a metodologia age como uma barreira seletiva na passagem de moléculas pequenas, retendo todos os sais dissolvidos e produtos orgânicos.

“O equipamento para este processo é composto basicamente por vasos de pressão tubulares contendo em seu interior as membranas filtrantes”, explica o engenheiro Lucas Pinheiro.

Desta forma, o líquido é circulado com o auxílio de bombas de alta pressão, suficientes para vencer o potencial osmótico, que remete ao nome da tecnologia, invertendo o fluxo natural do líquido do meio menos para o mais concentrado.

Ao todo, a central consegue reutilizar mais de 70.000 litros de água por dia. “Num cenário onde a valorização da água ainda é precisa de maior conscientização, conseguir fazer reuso de algo que é considerado um grande passivo e não iria servir mais para nada é de grande valia para a população e o meio ambiente”, Ressalta Lucas.

Fonte: G1