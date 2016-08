Principais supermercados do Brasil fecham o cerco contra a carne de desmatamento

O Carrefour, segunda maior rede de varejo do Brasil, acaba de anunciar sua política de compra de carne bovina e as novas ferramentas que serão implementadas para garantir a seus consumidores a venda de carne livre de desmatamento e violações socioambientais.

Com isso, as três maiores redes do Brasil, que juntas correspondem por um terço do mercado varejista nacional, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), acabam de criar uma importante barreira para o desmatamento da Amazônia, enquanto enviam um recado claro a toda a cadeia de produção de carne bovina: os consumidores tem o direito a uma carne sem desmatamento e os frigoríficos que atuam na Amazônia terão que se adequar.

“Os supermercados são uma das principais portas de entrada da carne para a mesa dos brasileiros e, com o comprometimento e apoio do Carrefour, juntamente com as outras duas maiores redes, poderemos mante-las fechadas para o produto contaminado com desmatamento, trabalho escravo e invasão de terras indígenas”, afirma Adriana Charoux, da campanha Amazônia do Greenpeace.

A vitória é uma resposta à campanha Carne ao Molho Madeira, lançada pelo Greenpeace no final do ano passado, e aos pedidos de milhares de consumidores, que questionaram os supermercados sobre a origem da carne e exigiram um produto seguro e livre de violacões socioambientais. Mais de 29 mil pessoas assinaram a petição.

Um dos pontos importantes anunciados pelos três gigantes do varejo, que deve impactar nas gôndolas de mais de 2.500 lojas em diversos estados, é a implementação de sistemas de monitoramento e exclusão de fornecedores, todos baseados no Desmatamento Zero. Com a ajuda dos supermercados, os frigoríficos médios e pequenos têm um estímulo a mais para desenvolver e integrar sistemas de monitoramento da carne que vendem diariamente aos seus clientes.

Outro avanço é que as três redes passarão a exigir carne sem desmatamento de todos os biomas.

Com o anúncio do Carrefour, somado ao já assumido pelos outros supermercados, haverá pelo menos mais sete frigoríficos que atuam na Amazônia comprometidos com o Desmatamento Zero. A estimativa do Greenpeace é que isso represente pelo menos 80% do volume de abate bovino na Amazônia.

Apesar de todos os avanços alcançados, a pecuária ainda é o principal vetor de desmatamento na Amazônia e isso precisa mudar.

“Os governos tem a responsabilidade de transformar os acordos de mercado em políticas públicas robustas que incluam todos os produtores, frigoríficos e supermercados que atuam na complexa cadeia da pecuária” completa Adriana.

Os mecanismos existem e estão disponíveis. E a demanda legítima da sociedade, representada pelas mais de 1.4 milhão de assinaturas, mostra que não queremos ser cúmplices do desmatamento e tantas outras mazelas que caminham de mãos dadas com ele, seja na Amazônia ou qualquer outra floresta.

Assinado em 2009, após denúncia do Greenpeace, o Compromisso Público da Pecuária conta atualmente com três frigoríficos signatários – JBS, Marfrig e Minerva, que juntos representam cerca de 70% do abate na Amazônia. Segundo estudo, o acordo foi fundamental para acelerar a regularização fundiária e a queda do desmatamento nas fazendas que forneciam diretamente para os frigoríficos que entraram no compromisso.

Fonte: Greenpeace