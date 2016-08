Leilão de energia da usina de Belo Monte será nesta sexta-feira

A Norte Energia, companhia responsável pela construção e operação da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, no Pará, realizará nesta sexta-feira um leilão eletrônico para venda de energia. Os interessados poderão se habilitar para o certame até às 17h desta quinta-feira.

O leilão ofertará dois produtos, um destinado ao submercado Norte e outro para o Sudeste/Centro-Oeste. Nos dois casos, o período de suprimento é de 1º a 31 de agosto.

A licitação será um leilão de balanço, ou leilão de curto prazo, no jargão do mercado elétrico. Na prática, são negociados contratos em um momento posterior ao do consumo.

Nesse caso, a Norte Energia negocia a energia produzida que estava descontratada. O potencial comprador é algum consumidor ou comercializadora que tenha consumido energia em agosto além do volume que tinha contratado previamente com outros fornecedores.

