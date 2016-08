Com apoio da OIT, projeto Ação Integrada contribui para romper o ciclo do trabalho forçado a partir da formação profissional

Após superar situações de extrema vulnerabilidade ao ser resgatado de trabalho análogo à escravidão pela fiscalização do trabalho, Rafael trabalha no mercado imobiliário em Várzea Grande (MT) e estuda para se tornar engenheiro civil.

A vida de Rafael Ferreira da Silva, hoje aos 24 anos, renderia um filme. Aos 12 anos de idade, ainda um menino franzino, já teve que começar a trabalhar por causa das dificuldades financeiras do pai. Rafael morava na zona rural de Jauru, em Mato Grosso, e arranjou um serviço em uma fazenda longe de casa. Lá ele era “bombeiro” – expressão usada para aqueles que levavam água para os braçais do roçado.

Debaixo de um sol de 40 graus e da seca que atinge o estado durante boa parte do ano, ele trabalhava o dia todo para ganhar R$ 5 de diária. À noite, dormia em um barraco de lona no meio do mato. Se o tempo virasse, tomava chuva e passava frio. Comia o que recebia: arroz, feijão e acompanhamento. A água ele tirava de um córrego onde bois e outros animais também bebiam. Não tinha banheiro. O pior de tudo é que recebera o aviso de que estava endividado e não poderia ir embora da fazenda quando quisesse, tendo que trabalhar mais e mais para pagar o que devia.

Nestas condições, aos 17 anos, Rafael foi resgatado do trabalho forçado numa operação realizada em 2008 pela fiscalização do Ministério do Trabalho, que entre 1995 e 2015 libertou mais de 50.000 trabalhadores de situações análogas à escravidão. A cena da fiscalização chegando à fazenda, segundo ele, também parecia a de um filme, e o resgate mudou totalmente o enredo de sua história.

“A gente levava uma vida muito simples. Meu pai separou da mãe e eu fiquei com ele, um homem rígido, que não abraçava e beijava o filho. Ele me mandou ir trabalhar, porque era preciso, os escravizados são fracos de situação e por isso forçados a trabalhar, trabalhar, trabalhar”, destaca Rafael.

Desde criança, todo o dinheiro que conseguia juntar ele usava para comprar material de escola, lápis, borracha e caderno. “Quando eu conseguia o material, ia assistir aula. Depois o material acabava e eu ficava só no meio do mato mesmo, mas só pensando em voltar para a escola de novo”, lembra.

Depois de resgatado, além de atendimento psicossocial, Rafael passou por cursos de qualificação, como de pintor, operador de máquina agrícola e açougueiro, oferecidos pelo projeto Ação Integrada:

“Quando fiz esses cursos, percebi que a gente, para trabalhar, pode usar a força, mas também o cérebro. Na aula de operador de máquinas agrícolas, conhecendo aqueles tratores de um milhão de reais, de alta tecnologia, vi que entendendo daquilo eu não precisava colocar tanta força, mas sim estratégia, usar a cabeça”.

Após o resgate, para sobreviver, Rafael trabalhou em supermercado, fazenda e frigorífico, aproveitando o que aprendeu nos cursos, até chegar à posição atual.

Na cena mais emocionante do filme de sua vida, ele atua como corretor de imóveis em Várzea Grande, onde mora atualmente. Rafael é também estudante universitário: “Faço engenharia civil e pago com meu dinheiro”, orgulha-se.

Para o rapaz, que hoje está casado, toda a adversidade que enfrentou até então serviu para consolidar uma filosofia: “Quem manda no meu destino sou eu”.

Na opinião dele, se o Brasil investisse em educação, crianças não seriam escravizadas e os adultos, ao invés de levados a situações degradantes, teriam outras oportunidades de trabalho e renda, com mais respeito e dignidade.

No final deste filme, Rafael afirma que a história não acabou: “Ainda sou uma criança escrevendo um livro que ainda não terminou”.

Nova chance

Rafael é uma das mais de 700 pessoas que já foram atendidas pelo projeto Ação Integrada desde 2009 em Mato Grosso. Segundo o Oficial de Projeto da Organização Internacional do Trabalho (OIT), apoiadora do Ação Integrada, Antonio Carlos Mello, “a história de Rafael demonstra que o projeto Ação Integrada, não só dá uma oportunidade de qualificação profissional e escolarização aos seus beneficiários, mas, acima de tudo, tentar garantir que este ser humano consiga sonhar novamente, planejar e ter a capacidade de superar a falta de oportunidades e dificuldades que sempre caracterizam seu ambiente de vida”.

O Ação Integrada é desenvolvido pelo o Ministério Público do Trabalho (MPT/MT), a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-MT) e a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com o apoio técnico e institucional da OIT, desde 2009. Segundo o procurador do MPT Thiago Gurjão, “o projeto surgiu de um esforço de várias instituições que se engajam na luta contra o trabalho escravo para tentar oferecer alternativas de emergência no enfrentamento desse problema, sobretudo em relação à prevenção e à assistência às vítimas”.

O coordenador regional de Mato Grosso do Ação Integrada, Pablo de Oliveira, explica que, quando surge uma situação de resgate, os agentes do projeto vão até o local para identificar os trabalhadores e encaminhá-los para as atividades do projeto. Na abordagem, eles são entrevistados e é elaborado um questionário socioeconômico para identificar o perfil de cada um. Oliveira detalha que as informações coletadas são orientadas pelas expectativas do trabalhador. “Normalmente, a primeira pergunta que fazemos é: qual é o seu sonho? Se ele fala que tem vontade de mexer com tratores, nós o encaminhamos para um curso de maquinário, por exemplo”, explicou.

O projeto também paga uma ajuda de custo para que o trabalhador consiga se manter durante o período das aulas. “Em outros casos, as pessoas já começam a trabalhar e, paralelamente, fazem o curso”, acrescentou Oliveira.

Além disso, “Há uma preocupação de elevar o nível de escolaridade dos regressos. O projeto tenta inserir todos os beneficiários no sistema de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT)”, destacou Oliveira.

O sucesso do projeto Ação Integrada no Mato Grosso fez com que a iniciativa fosse replicada pelo Brasil: na Bahia, no Rio de Janeiro e no Ceará. Existe também uma iniciativa regional chamada Rede Ação Integrada de Combate à Escravidão (RAICE) e que engloba os estados do Piauí, Tocantins, Pará e Maranhão em uma modalidade de fortalecimento das comunidades de origem de vítimas do trabalho escravo.

Por Keka Werneck e Marcio Camilo

Fonte: Forest Comunicação