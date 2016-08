Último dia de Festival das Flores de Holambra reúne quase 2 mil no AM

Dezessete dias depois, chegou ao fim o Festival das Flores de Holambra neste domingo (28), na Praça da Saudade, centro de Manaus. O evento que contou com música, gastronomia, exposição e venda de plantas ornamentais reuniu quase duas mil pessoas por dia, segundo a organização. O movimento foi tanto que quem deixou para o último dia quase não pôde aproveitar as 200 opções de plantas e flores comercializadas a preços populares.

Ivanilze, Rose e Maria Inês compraram mudas

Pata de Elefante e Jiboia Amarela

(Foto: Ísis Capistrano/ G1 AM)

“Quem não veio antes, perdeu a enorme opção de flores ornamentais. Acabei de falar para uma senhora que se ela tivesse vindo uma semana antes, teria comprado azaleias de todas as cores se ela quisesse”, disse a expositora Eliete Alcantara.

“As mais delicadas foram embora mais rápido. O pessoa se interessou mesmo, foi muito movimento”, disse a empresária Lílian Alcântara.

Mas ainda assim, os clientes saíram satisfeitos. A doméstica Maria Inês Oliveira dos Santos foi com a filha Ivanilze Mesquita e a amiga Rose Araújo.

Ela tinha muita vontade de ter uma muda de “pata de elefante” e conseguiu na visita à feira. “A ‘pata de elefante é boa para ter dentro de casa para trazer saúde felicidade e espanta mau olhado”, explicou.

Andrew e Rubiane compraram um bonsai e uma

árvore da felicidade (Foto: Ísis Capistrano/ G1 AM)

A filha dela também apostou em uma planta boa para afastar as energias negativas e comprou uma trepadeira “Jiboia Amarela”.

“Na medida que ela vai crescendo, vai enrolando e você pode ir cortando”, explicou a funcionária pública.

O casal de industriários Andrew e Rubiane também saíram bem contentes com um bonsai e uma “árvore da felicidade” para a nova casa. “Deixamos para vir no ultimo dia e nos arrependemos de não ter vindo antes”, disse Rubiane.

Ao longo dos 17 dias, violetas, jasmins, plantas carnívoras, bonsais, bromélias, orquídeas e várias outras foram expostas. Apresentações musicais e opções gastronômicas também fizeram parte do festival. Segundo o coordenador da feira, Marco Antônio Monteiro, pelo menos 2 mil tíckets de compra foram vendidos.

“O público de Manaus gosta de novidades e consumiu mesmo. O último carregamento de flores chegou ontem, penúltimo dia, e acabou no mesmo dia. A dica é vir antes para prestigiar as opções”, disse. Segundo ele, a próxima edição acontece no dia 28 de maio a 12 de junho do ano que vem com estrutura maior e mais espécies à venda.

Plantas e flores estarão em exposição e serão comercializadas a preços populares (Foto: Ísis Capistrano/ G1 AM)

Próxima edição está prevista para maio de 2017, segundo organização

(Foto: Ísis Capistrano/ G1 AM)