Audiência pública discutirá mudança de nome e gênero em Manaus

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) promove nesta segunda-feira (29) audiência pública para discutir a alteração de gênero e nome no Registro Civil (RG) sem a ocorrência da cirurgia para mudança de sexo.

Convocada pela 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Manaus, a audiência ocorrerá no período de 9h às 12h, no auditório do Fórum Ministro Henoch Reis, localizado na Rua Paraíba, s/nº, São Francisco, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o juiz titular da 4ª Vara de Família, Luís Cláudio Cabral Chaves, o objetivo da audiência pública é subsidiar as decisões judiciais sobre o tema, considerado um dos grandes desafios da atualidade para os operadores da Justiça.

O edital de convocação para a audiência, publicado no Diário da Justiça do dia 6 de agosto, cita que a demanda requer ampla discussão com acadêmicos, religiosos, lideranças sociais e com os próprios atores que reivindicam junto à Justiça garantias individuais como titulares de direito.

A iniciativa deve contar com a participação de representantes da Comissão de Acesso à Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), da Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Amazonas (OAB-AM), da Arquidiocese de Manaus, da Igreja Presbiteriana de Manaus, da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, da Coordenadoria do Fórum LGBT do Amazonas, da Associação da Parada do Orgulho LGBT de Manaus, da Assembleia Legislativa do Amazonas, da Câmara do Vereadores de Manaus e também de representantes dos Departamentos de Psicologia, Antropologia e Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).