Amazônia Live dá pontapé para o plantio de 3 milhões de mudas

As vozes da cantora baiana Ivete Sangalo e do tenor Plácido Domingo ecoaram do Rio Negro para o mundo durante o Amazônia Live, realizado neste sábado (27), nas proximidades de Manaus. A apresentação aconteceu em um palco flutuante em formato de folha, em plena floresta Amazônica. Cerca de 250 convidados assistiram a esta e outras apresentações do projeto.

Esta foi a primeira edição do Amazônia Live, projeto socioambiental do Rock In Rio e que será realizado até 2019. O presidente do Rock in Rio, Roberto Medina, explicou que o evento foi a forma encontrada para chamar a atenção das pessoas sobre a importância de preservar a Amazônia. Segundo ele, foi a partir da insistência do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que o evento se tornou realidade. “Essa ideia surgiu durante um almoço que tive com Arthur Neto. Temos que nos orgulhar dessa região e acreditem: essa história começa aqui, mas não vai terminar aqui”, afirmou.

Medina acrescentou que a proposta inicial era plantar na Amazônia 1 milhão de árvores. No entanto, antes mesmos de ser executado, o projeto ganhou novos adeptos e conseguiu alcançar a marca de 3 milhões de árvores a serem plantadas na região do Xingu, área escolhida para receber as mudas. O plantio começa ainda este ano.

Na visão do prefeito Arthur Virgílio Neto, o evento cumpriu sua proposta de chamar a atenção do mundo de forma ecológica, cultural, com beleza e arte. “Manaus se credencia como destino de turismo e tem ainda muito mais a oferecer. Nossa cidade cresceu e está agora sob os olhares do mundo”, afirmou Arthur Virgílio Neto.

As apresentações do Amazônia Live começaram por volta das 18h. A Amazonas Filarmônica e o coral do Amazonas abriram o evento ao lado do guitarrista Andreas Kisser com a música tema do Rock In Rio. Logo em seguida, o tenor Saulo Laucas, artista cego e autista, tomou conta do palco.

Na sequência, a cantora baiana Ivete Sangalo subiu ao palco erguido em pleno rio Negro, em formato de folha gigante. Após a apresentação solo com a música “Circle of Life”, ela entoou junto ao tenor espanhol Plácido Domingo, Aquarela do Brasil.

Integrante do projeto, o ator Marcos Palmeiras disse ter ficado encantado com o espetáculo cultural em meio a natureza. “Fico muito orgulhoso por estar junto

neste projeto. Se você está em casa e tem alguma dúvida sobre o que fazer contra o aquecimento global: Plante árvores. Não desmate a Amazônia. Acho que essa é a grande mensagem que esse projeto deixa aqui nesse lugar tão lindo e mágico que é a floresta Amazônica”, destacou.

