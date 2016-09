Infográfico realizado pelo Instituto do Homem e do Meio Ambienta da Amazônia (Imazon) apontou um aumento significativo da degradação florestal na Amazônia, principalmente devido às queimadas. O SAD detectou 9.481km de florestas degradadas entre julho de 2015 a julho de 2016, dos quais 93% ocorreram no Pará, seguido por Roraima (4%) e Amazonas (3%).

Fonte: Amazônia.org

Com informações do Imazon