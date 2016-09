Vigilante morre após ser atropelado por micro-ônibus em Manaus

O vigilante Raimundo da Costa Furtado, de 32 anos, morreu após ser atropelado por um micro-ônibus do sistema alternativo de transporte público de Manaus, na noite de sábado (10). O acidente ocorreu no Distrito Industrial I, na Zona Sul da capital.

Segundo a irmã do vigilante, a autônoma Viviane da Costa, Raimundo atravessava a pé a Avenida Buriti para ir ao trabalho, quando foi surpreendido pelo veículo.

O vigilante chegou a ser levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

“Testemunhas nos contaram que o semáforo estava fechado para os veículos passarem e meu irmão foi atravessar. Porém, quando ele já estava quase na metade da pista, o sinal abriu para os veículos e o micro-ônibus avançou, passando por cima do meu irmão”, disse a autônoma.

O motorista do veículo chegou a se apresentar no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. Após prestar depoimento, o condutor do micro-ônibus foi liberado. “Na delegacia nos informaram que o motorista levou três testemunhas e foi liberado depois de ser ouvido”, afirmou a irmã da vítima.