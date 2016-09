Desabamento em obra interdita trecho de avenida do Parque 10, em Manaus

Um terreno e a estrutura de um imóvel em obras desabaram na madrugada deste domingo (11), na Zona Centro-Sul de Manaus. Não havia operários no momento do acidente e ninguém ficou ferido. Duas faixas da Avenida Perimetral 2, bairro Parque 10, onde fica a obra, foram isoladas para tráfego de veículos e pedestres. O desabamento ocorreu por volta das 3h30.

A distribuição de água foi prejudicada com o acidente. A Manaus Ambiental interrompeu o serviço de abastecimento no local.

Parte do terreno havia sido escavado nos últimos dias. Além de parte da antiga estrutura edificada, todo o solo do terreno e uma retroescavadeira que estava no local desabaram no buraco. O acidente também provocou a derrubada do muro e causou alagamento no local.

O cirurgião dentista Hugo Seffair, que reside na casa vizinha, contou que durante a madrugada ouviu um forte estrondo. “Olhei pela câmera de vigilância e vi muita poeira subir. Saí correndo para fora e vi o muro caindo”, relatou.

O imóvel do vizinho também corre risco de ter o muro afetado pela água da tubulação rompida no terreno. “A obra está licenciada, mas está nítido que essa escavação é mal executada, ou não teria ocorrido isso”, afirmou o vizinho.

Trecho da Avenida Perimetral 2 foi isolado após acidente (Foto: Adneison Severiano/G1 AM)

Acidente prejudicou abastecimento de água no local (Foto: Adneison Severiano/G1 AM)