Nível do Rio Negro desce quase 4 metros durante vazante no AM

O Rio Negro já baixou quase 4 metros desde o início da vazante deste ano. A cota registrada no Porto de Manaus, na sexta-feira (9), foi de 23,30 metros. Segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o processo de descida no nível do rio se acelera nos meses de setembro, outubro e novembro. O maior nível registrado neste ano foi de 27,19 metros em 15 de junho.

O Negro iniciou o mês de setembro com a cota de 24,38 metros. O número registrado em 1º de setembro de 2015 foi 27,22 metros. O valor diário de descida registrado variou, em setembro deste ano, entre 12 e 15 cm. No ano passado, o Negro atingiu o nível mínimo de 15,92 metros.

“A tendência é aumentar a vazante daqui para frente. No final do mês de agosto e setembro é a época que mais baixa”, disse o encarregado do Serviço Hidrográfico do Porto de Manaus, Valderino Silva.

O nível do rio chegou a baixar 40 centímetros em um dia, em 2015. “Ano passado baixou até 40 centímetros em um dia e no outro dia baixou 30 cm, 35 cm. Se a gente pegar todos os anos que a gente tem, teve dia que baixou, 25, 30, 35, 40”, afirmou Silva.

Cheia

Segundo o CPRM, a cheia deste ano em Manaus – que antecedeu a vazante – foi a menor desde 2004. A subida dos rios sofreu impacto direto do El Niño.

O fênomeno El Niño reduziu as chuvas na região Amazônica. O resultado é uma cheia considerada fraca, a menor dos últimos 12 anos. A cota registrada no dia 15 deste mês é a maior de 2016 e tem variado pouco nos últimos dias, de acordo com o CPRM.