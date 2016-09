Reservatórios do Norte operam com volume de 44,8%

De acordo com ONS, Sudeste/Centro-Oeste está com 44,6%

Os reservatórios da região Norte estão operando com volume de 44,8%, recuando 0,2% na comparação com o dia anterior. De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico referentes ao último dia 11 de setembro, a energia armazenada na região é de 6.742 MW mês e a energia natural afluente é de 1.073 MW med, que equivale a 54% da média de longo termo armazenável no mês até o dia. A usina de Tucuruí opera com 72,36% da sua capacidade.

No submercado Sudeste/ Centro-Oeste, os níveis estão em 44,6%, uma queda de 0,1% em relação ao dia anterior. A energia armazenada é de 90.544 MW mês e a ENA é de 20.770 MW mês, que é o mesmo que 107% da MLT. A usina de Furnas está com volume de 63,06% e a de Emborcação está com volume de 40,28%. No Nordeste, nova queda de 0,1% deixou reservatórios operando com 17,5% da sua capacidade. A energia armazenada é de 9.057 MW mês e a ENA é de 1.78 MW med, que equivale a 34% da MLT. A usina de Sobradinho está com volume de 13,02%.

Na região Sul, a única que apresentou aumento nos níveis, os reservatórios estão com 93,8% da capacidade, subindo 0,2% na comparação com o dia anterior. A energia armazenada é de 18.726 MW mês e a ENA é de 10.012 MW med, que equivale a 987% da MLT. A usina de Passo Real está com volume de 82,2%.

Fonte: Canal Energia