No AM, Tefé tem maior consumo de peixe do país; jaraqui é o preferido

Um levantamento do Instituto Mamirauá aponta que a população do município de Tefé, interior do Amazonas, consome quatro vezes mais peixe que a do restante do país. A pesquisa resultou no livro “Estatística do monitoramento do desembarque pesqueiro na região de Tefé – Médio Solimões: 2008-2010”, lançado esta semana. A publicação indica que o jaraqui é o pescado mais consumido.

A publicação está disponível gratuitamente na internet, no site do instituto. O livro reúne os dados do monitoramento realizado pela equipe do Programa de Manejo de Pesca do Instituto, com os resultados da pesquisa sobre a pesca e comercialização do pescado no município. Esse monitoramento é realizado há cerca de 20 anos pela instituição.

Segundo a publicação, o consumo anual médio de peixe em Tefé foi de 30kg por habitante. Enquanto, no Brasil, o consumo médio anual foi estimado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), referente aos anos de 1996 e 2010, em 7,33kg por habitante.

Pollianna Ferraz, técnica no Instituto Mamirauá e uma das autoras da publicação, contou que a preferência pela carne de peixe em Tefé reitera que o consumo do produto na região Amazônica está entre os maiores do mundo.

“Aqui, há o hábito cultural de consumir peixe, porque ele sempre esteve em abundância. O acesso fácil faz com que, ao logo de muitos anos, também haja um gosto popular pelo peixe. Além do preço que aqui é muito baixo. E apesar da produção das espécies ser sazonal, o ano todo tem peixe no mercado”, disse a autora por meio de assessoria.

Na publicação, também estão listadas as 16 espécies preferidas pela população tefeense, com destaque para o jaraqui, em primeiro lugar, seguido do curimatá, do pacu, do aruanã, do acari, do tucunaré e do tambaqui.

