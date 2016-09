‘Manaus Expo Beauty’ tem concurso, palestras e workshops em 18ª edição

Acontece nos dias 24, 25 e 26 de setembro o evento Manaus Expo Beauty, no Studio 5 Centro de Convenções, na Zona Sul de Manaus. Na sua 18ª edição, a feira contará com expositores voltados às áreas de beleza e estética, além de concursos, congressos e diversas atrações voltadas ao ramo, das 16h às 22h.

Neste ano o evento deixa de se chamar “Feira de Estética e Moda” e passa a ser chamado de Manaus Expo Beauty. Com 7.500 m² de exposição, a feira irá levar ao público as mais recentes novidades dos segmentos de cabelos, estética facial e corporal, maquiagem, unhas, podologia, estética masculina, entre outros, de acordo com a gerente comercial do Studio 5, Camila Daou.

“A programação está bem recheada, estamos trazendo profissionais reconhecidos nacionalmente e que se apresentam com shows nas maiores feiras do país”, contou.

O evento contará com algumas novidades, principalmente na área de estética. Os congressos que ocorrem no evento deverão abordar procedimentos como micropigmentação, maquiagem, nail art, entre outros.

“Além disso estamos lançando nas redes sociais um concurso para o profissional de beleza de qualquer área que comparecer à feira e se credenciar. Ele vai concorrer a passagens de ida e volta para São Paulo e credenciamento nas feiras Hair Brasil ou Beauty Fair, em 2017”, afirmou Camila.

Para participar do Concurso Cultural “Beleza de viagem”, o profissional deve responder de forma criativa a pergunta “O que faz de você um profissional pronto para viver uma beleza de viagem à São Paulo?”. Duas pessoas serão premiadas.

A feira também contará com um estande do Núcleo de Apoio à Crianças e Adolescentes em Risco (Nacer), que estará realizando um bazar beneficente, com roupas de grife a preços populares, em prol da casa, que abriga 18 crianças.