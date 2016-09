Campos Amazônicos ganha zona de amortecimento

Iniciativa permite a conexão do parque nacional com outras áreas protegidas, possibilitando ao ICMBio atuar em territórios de intensa pressão no chamado arco do desmatamento, na tríplice fronteira entre RO, MT e AM

O Diário Oficial da União acaba de publicar portaria que aprova a zona de amortecimento (ZA) do Parque Nacional dos Campos Amazônicos e as normas que constam no plano de manejo da unidade. A revisão do plano já havia sido aprovado pela Portaria nº 46, de 16/05/2016, que definiu as normas para a ZA.

O Parque Nacional dos Campos Amazônicos tem cerca de 961.000 hectares e sua zona de amortecimento totaliza cerca de 707.000 hectares. O parque está localizado nos estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso e abrange parte do maior enclave de Cerrado do sul da Amazônia.

A ZA está dividida em três blocos que possibilitam a conectividade entre o parque e outras áreas protegidas, entre elas a Reserva Extrativista do Guariba (AM), Floresta Estadual do Aripuanã (AM), Floresta Nacional (Flona) do Aripuanã (AM), terras indígenas Tenharim Marmelos e Tenharim do Igarapé Preto (AM), Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Rio Machado (RO), Reserva Extrativista Rio Preto-Jacundá (RO), Reserva Biológica do Jaru (RO), Estação Ecológica do Rio Madeirinha (MT), Parque Estadual Tucumã (MT) e Floresta Estadual de Manicoré (AM).

Segundo os gestores da unidade, a conectividade estabelecida com a zona de amortecimento possibilitará a atuação do ICMBio em territórios onde existe intensa pressão do arco do desmatamento, principalmente na região da tríplice fronteira entre os estados de Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. Trata-se de região estratégica para manter a conexão da Rebio do Jaru com as demais unidades de conservação integrantes do Mosaico da Amazônia Meridional (MAM).

Fonte: ICMBio