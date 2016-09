Programação especial em museus de Manaus

A campanha “Experimente Museus” iniciou neste sábado (17) em Manaus com programação especial. O objetivo é aproximar comunidade dos espaços. Participam da ação: o Museu Tiradentes, o Museu da Imagem e do Som, a Pinacoteca do Estado do Amazonas, o Museu de Arqueologia, o Museu de Numismática Bernardo Ramos, o Museu do Homem do Norte e o Museu Casa Eduardo Ribeiro. As atividades seguem até o fim deste mês. A entrada nos espaços é gratuita.

No sábado (17), o Museu Tiradentes, localizado no Palacete Provincial, no Centro de Manaus, realiza a “Visita com o Personagem” sobre o incêndio na Igreja Matriz de Manaus em 1850, que também acontece no dia 24 de setembro.

A programação, que será realizada até o dia 29 de setembro, conta com variadas atividades, entre elas: como exibições de documentários, apresentações culturais, visitações temáticas.

Confira o restante da programação

Terça-feira (20) é a vez do Museu Casa Eduardo Ribeiro, localizado na rua José Clemente, Centro, em homenagem ao Dia do Teatro, receber a apresentação de “Processos Criativos” dos alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

Na quinta-feira (22), a partir das 9h da manhã, o Museu de Arqueologia, situado no Palacete Provincial, apresenta documentários de curta duração sobre escavações de sítios arqueológicos no Amazonas. No mesmo dia, o Museu Casa Eduardo Ribeiro exibe desenhos animados em comemoração ao Dia da Árvore.

Na sexta-feira (23), o Museu também recebe a palestra Educação em Museus, com Frank James Brandão, professor e especialista em Educação.

Domingo (25) é a vez de o Museu Casa Eduardo Ribeiro realizar a tradicional visita guiada com personagens caracterizados com roupas do século 19 e com um ator interpretando o governador Eduardo Ribeiro.

Na quinta-feira (29), a campanha termina com a apresentação do “Cantinho do Beré”, às 10h, no Museu de Numismática Bernardo Ramos, e no Museu do Homem do Norte, no mesmo horário, o Cine Pipoca exibe filme em homenagem ao Dia Nacional do Idoso.