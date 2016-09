Vítimas de queda de ultraleve permanecem internadas em Manaus

Após um acidente com um ultraleve, permanecem internados o pai e o irmão de Raimundo Chicó (PMDB), candidato a prefeito de Anamã, município a 165 km de Manaus. Ambos foram transferidos para a capital ainda na sexta-feira (16) para receber atendimento médico especializado. De acordo com familiares, as vítimas passam bem.

O pai do candidato, Manoel Rodrigues da Silva, de 78 anos, está internado em um hospital particular na capital. Ele sofreu uma fratura na costela, fraturou o pé e precisou passar por um procedimento médico para a retirada de um edema.

Já o irmão do candidato, Fábio Junior Pinheiro da Silva, de 37 anos, fraturou as duas pernas e o pé. Ele está internado no Hospital Pronto-Socorro João Lúcio e passou por uma cirurgia no sábado (17). De acordo com Raimundo Chicó, os médicos avaliam se Fábio sofreu algum trauma na coluna.

“Eu conversei com meu pai hoje pela manhã e estamos aguardando. Ele está lúcido e precisamos aguardar pelos procedimentos médicos para resolver o que for preciso. Já meu irmão passou por uma tomografia para verificar se não há nenhum dano na coluna. Entretanto, nenhum deles tem previsão de alta”, disse.

O acidente

Ainda segundo Chicó, a aeronave estava a caminho do município de Manacapuru na sexta-feira (16) e devido o mal tempo, o irmão do candidato, que estava pilotando o ultraleve, decidiu retornar para Anamã. O ultraleve bateu em um barranco na região do Paraná do Anamã.

“Em determinado ponto, ele percebeu um temporal e resolveu retornar para pernoitar em Anamã. Quando ele ia descer para pousar, uma rajada de vento, tipo um redemoinho, atingiu a aeronave e jogou para a terra. Ele não conseguiu pousar e perdeu o domínio. Eles estavam quase pousando já quando colidiram no barranco”, relatou.

Chicó afirma que horas antes do ocorrido, a aeronave estava sobrevoando o município de Anamã. Segundo ele, a aeronave pertenca a um amigo de Fábio.

Logo após o acidente, as vítimas foram transferidas para Manacapuru para receber os primeiros atendimentos, em seguida foram encaminhadas para a capital.

