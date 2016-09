No AM, chef ensina a preparar ‘Tambaqui com alcaparras’

O tambaqui é um dos peixes mais populares do Amazonas e é usado em diversas receitas da culinária Amazônica, como o “Tambaqui com alcaparras”, carro-chefe do restaurante de mesmo nome, situado no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da capital. A receita foi criada a partir de outros pratos provados em Manaus pelo dono do empreendimento.

O chef da cozinha, Alessandro Castro, diz que a receita serve bem três pessoas. Ela pode ser feita com o filé ou costelas do peixe. No preparo e montagem do prato, gasta-se de 10 a 15 minutos. Confira os ingredientes e modo de preparo.

Filé de tambaqui, alcaparras, banana pacovã frita, batatas bolinhas, alface, presunto e repolho são alguns dos ingredientes (Foto: Suelen Gonçalves/ G1 AM)

Ingredientes

400 gramas de filé ou costela de tambaqui temperados com sal e limão

trigo para empanar

Molho

3 tomates picados

1 cebola picada

1 xícara de alcaparras

1 colher de margarina

1 colher de cheiro-verde

1 xícara de caldo do próprio peixe ou em tablete

Montagem

2 folhas de alface

3 batatas bolinhas salteadas cozidas inteiras e sem a casca

100 gramas de presunto picado

100 gramas de repolho picado

1 colher de maionese

1 colher de queijo ralado

1 colher de cheiro-verde

1 banana pacovã frita inteira

Molho é toque especial de prato

(Foto: Suelen Gonçalves/ G1 AM)

Modo de preparo

Frite os filés empanados em uma frigideira com uma colher de margarina. Deixe fritar cada lado por cerca de dois minutos e reserve.

Refogue os tomates e a cebola na margarina e quando estiverem murchos, adicione as alcaparras e o caldo do peixe. Deixe ferver por mais dois minutos e acrescente o cheiro-verde.

Salteie as batatas na margarina com o cheiro verde. Misture o presunto, o repolho e a maionese.

Para a montagem do prato, coloque as folhas de alface, a maionese e em seguida os filés. Cubra os filés com o molho. Arrume as bananas e as batas em volta do peixe. Adicione o queijo ralado sobre as batatas e salpique o cheiro-verde para a finalização do prato.