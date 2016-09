Ex-Skid Row Sebastian Bach fará show em Manaus no dia 18 de outubro

A turnê do cantor Sebastian Bach terá uma parada em Manaus, no dia 18 de outubro. O roqueiro se apresenta no Porão do Alemão, na Zona Oeste da capital amazonense. Os ingressos já estão à venda e têm valores entre R$ 120 e R$ 220.

Bach deve apresentar um repertório com muitos hits do Skid Row, banda que liderou por dez anos.

Os fãs podem esperar canções como “I Remember You”, “18 And Life”, “Youth Gone Wild”, Monkey Business” e “Sweet Little Sister”.

As entradas para a apresentação, que inicia às 20h, estão à venda na bilheteria do Porão e via internet.