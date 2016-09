Chef ensina a preparar filé ao molho de jambu

Filé ao molho de jambu é a receita escolhida para esta semana. Elaborado pelo chef Elieze de Oliveira, o pato reúne ainda castanha do Brasil. G1 lista ingredientes e passo a passo.

Ingredientes

Dois dentes de alho

Quatro castanhas do Brasil

Pimenta do reino e sal a gosto

O jambu também vai ao gosto do cliente

300 gramas de filé

250 ml de azeite

Modo de preparo

Pegue a peça de filé e corte em rodelas, ou medalhões. Coloque sal, pimenta do reino e um pouco de azeite. Enquanto a carne descansa para pegar o tempero, faça a preparação do molho. O jambu deve estar bem lavado. Ele pode ser cozinhado antes ou não. Em uma frigideira coloque o jambu, o alho, as castanhas do Brasil, a pimenta do reino e o sal a gosto e um pouco de azeite.

Coloque as rodelas do filé em uma frigideira quente, vire de lado algumas vezes até começar a dar impressão de fritura. O filé não deve ficar frito, apenas com uma leve selada. Quando estiver ao ponto, coloque o molho de jambu. Espere cinco minutos. Em seguida, sirva.