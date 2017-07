A 2 dias para fim de prazo dado pela Justiça, não há sinal de obras na Santa Casa de Manaus

ermina na segunda-feira (3) o prazo estabelecido pela Justiça para o início das obras de restauração da Santa Casa de Misericórdia, em Manaus. O local está desativado desde 2004 e tem sido alvo de saques e depredações. Entretanto, a dois dias para fim de prazo, não há sinal de obras no local.

A Secretaria de Estado de Cultura (SEC) confirmou que o órgão já tinham sido notificado pela Procuradoria Geral de Estado (PGE) sobre o prazo dado pela Justiça sobre o cumprimento com urgência da ordem da juíza federal Jaiza Fraxe. A decisão ocorreu logo após uma mulher grávida ter sido achada morta no local.

A juíza determinou a execução de um plano de ações emergenciais pelo governo, com base em um documento já elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Pela decisão, o Estado tinha dez dias úteis para começar as ações.

A PGE ainda orientou que a secretaria calculasse os gastos que o governo teria com a obra. A procuradoria indicou ainda que o valor da restauração deve ser cobrado do próprio Iphan, pois a Santa Casa teria se tornado de responsabilidade do órgão federal desde que foi tombada.

A secretaria de cultura informou que, na segunda-feira (3), Robério Braga deve se reunir com o governo para acertar detalhes do plano. Entretanto, a reunião ocorre no último dia dado pela Justiça para começo das obras. A SEC informou neste sábado (1º) que qualquer intervenção no local só deve ser feita após a reunião.

Abandono

Os dias passaram, os anos também. Fechada desde 2004, o prédio tem se deteriorado com o tempo. Em 2014, o G1 produziu uma série de reportagens no prédio onde a Santa Casa funcionou por mais de cem anos. Após as publicações das matérias, o governo do Amazonas anunciou que transformaria o local em um centro de tratamento de câncer. No entanto, o projeto nunca saiu do papel e foi suspenso em abril deste ano.

Segurança

Fechado desde 2004, o prédio da Santa Casa segue abandonado. O local se tornou abrigo de moradores de rua e animais. Localizada nas proximidades do Largo São Sebastião, que abriga monumentos históricos como o Teatro Amazonas, a Santa Casa encontra-se em estágio terminal.

No dia 9 de março deste ano, a Justiça Federal concedeu decisão liminar que obrigava o Governo do Amazonas a restabelecer imediatamente o serviço de vigilância e segurança patrimonial da Santa Casa de Misericórdia de Manaus.