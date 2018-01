Açaí contaminado causa doença de Chagas em sete pessoas da mesma família no Amazonas

Sete pessoas da mesma família contraíram doença de Chagas após ingerir açaí contaminado no Amazonas. Os casos foram registrados esse mês, na cidade de Lábrea, sul do estado, distante 700 quilômetros de Manaus.

O açaí contaminado foi comprado de um produtor rual da região que fornecia o fruto batido com frequência para a família. De acordo com a Secretária de Saúde, os sete pacientes que contraíram Doença passam bem e seguem sendo acompanhados por equipes médicas.

Outras pessoas que também se alimentaram com a mesma remessa fizeram exames e estão sendo monitoradas. Inclusive parentes que vivem em Manaus e receberam alguns litros do produto.

De acordo com a presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque, não houve outros lotes contaminados.

Bernadino destaca que o fruto do açaí é sadio. A contaminação ocorre nas etapas de preparo do vinho principalmente sem a devida higienização e com a mecanização caseira da produção.

Bernadino lembra que a contaminação por via oral não é comum. Nos últimos dois anos, o Amazonas registrou seis casos de doença de Chagas, todos por conta da picada do barbeiro.

Para quem gosta de açaí, o presidente da Vigilância em Saúde destaca que não é necessário excluir a fruta como fonte alimentar. O importante é observar a procedência do produto e a certificação dos estabelecimentos pela vigilância sanitária.