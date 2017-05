Ação social leva doações para indígenas venezuelanos refugiados em Manaus

Uma ação social foi criada para levar alimentos não perecíveis, roupas e comidas para famílias de indígenas venezuelanos refugiados na Rodoviária de Manaus, neste sábado (6). Um grupo de cerca de 16 pessoas levou as doações arrecadadas para ajudá-los.

Segundo um dos organizadores da ação, o universitário Samuel Souza, de 23 anos, ele passou pela rodoviária, se sentiu tocado pela situação das pessoas e decidiu ajudar. “Eu vi uma mãe falando para o filho que estava com fome que eles não tinham o que comer. Foi algo que me emocionou e decidi mobilizar as pessoas para ajudar como podem”, disse Samuel.