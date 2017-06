Adolescente é estuprada por taxista após pedir corrida no interior do AM

Um taxista de 58 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (7), suspeito de estuprar e manter uma adolescente de 15 anos em cárcere privado. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi levada para a casa do homem após pedir uma corrida em Manacapuru, município a 68 quilômetros de Manaus.

De acordo com a delegada Roberta Merly Farias, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) da cidade, a menina chamou um táxi para ir para casa, durante a madrugada. O taxista atendeu a chamada e foi até o local onde a menina estava.

“De lá, quando a vítima entrou no carro, o taxista a levou direto para a casa dele e fez sexo a força com a menina, utilizando preservativo”, disse Merly.

Depois do crime de estupro, a delegada conta que o homem saiu da casa para trabalhar e manteve a adolescente trancada no apartamento. No local, a jovem acionou a Polícia Militar pelo 190.