Adolescente morre afogado na praia da Ponta Negra, em Manaus

Um jovem de 16 anos morreu afogado no Balneário da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, na tarde deste sábado (29). Testemunhas informaram que o jovem estava brincando em companhia dos amigos próximo à margem, quando sumiu no Rio Negro.

De acordo com testemunhas, o adolescente não fazia uso de bebidas alcoólicas. Ele começou a se debater na água e sumiu. “Ele estava brincando na nossa frente. Os colegas dele estavam na beira porque não sabiam nadar. O rapaz começou a se debater pedindo socorro e todo mundo gritou, mas ninguém teve a ação de puxá-lo. Só uma colega dele tentou, mas não conseguiu”, disse uma doméstica de 33 anos, que testemunhou o acidente.

As testemunhas informaram que os bombeiros não demoraram para entrar na água e remover o adolescente. Entretanto, eles questionam as técnicas utilizadas nos primeiros a socorros.

Os amigos do jovem se limitaram a dizer que o adolescente estava próximo a margem e que ele não tinha feito uso de bebidas alcoólicas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou ao G1 que a equipe da Ponta Negra realizou todos os procedimentos padrões de atendimento, como preconiza a Associação Americana do Coração, que é o protocolo usado pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas.

“No primeiro momento foi feito a insulflação, que tenta manter a vida do paciente, já que ele apresentava pulso. Na sequência, ele foi transportado ao Samu da Ponta Negra, onde foi mantido o suporte básico de vida. Após todos esses procedimentos, a vítima veio a óbito, depois que já havia sido entregue à equipe do Samu”, informa a nota, ressaltando que a equipe da Ponta Negra realizou todos os procedimentos necessários para manter a vida do rapaz.