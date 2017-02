Adolescentes assaltam ônibus para ir a festa e são detidos no AM, diz polícia

Dois adolescentes foram apreendidos na noite desta sexta-feira (10), após roubarem a renda da linha de ônibus 676, que circula na Zona Leste de Manaus. Os jovens, de 14 e 16 anos, foram detidos pelos passageiros do coletivo até a chegada da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Esta é a sexta vez que o adolescente de 14 anos é apreendido. Os jovens disseram à polícia que queriam dinheiro para ir a uma festa.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

De acordo com a delegada Tatyanna Lobo, o coletivo foi abordado na Rua Isis, na Comunidade Alfredo Nascimento, na Zona Leste da cidade, por volta das 21h30. O cobrador do ônibus informou que havia cerca de R$ 450 no caixa quando foi roubado. Foram recuperados com a dupla R$ 230.

Em depoimento, os adolescentes disseram que planejaram o roubo porque queriam dinheiro para ir a uma festa. Duas facas foram encontradas com eles. Antes de serem levados para a delegacia, os dois receberam foram agredidos por populares e precisaram de atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Conforme o registro de Deaai, esta é a sexta vez que o adolescente de 14 anos é apreendido. Entre 2014 e 2017, ele foi detido por furtos, roubos e um latrocínio. Os dois aguardam por decisão judicial.

