Agências da Caixa têm movimento tranquilo no sábado em Manaus

As agências da Caixa Econômica Federal (CEF) registraram movimentação tranquila em Manaus, neste sábado (18). O atendimento ao público foi realizado apenas para aqueles que queriam consultar informações sobre as contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Algumas pessoas entrevistadas pelo G1 reclarmaram da burocracia para retirada dos valores.

O autônomo Marcos Lima Felix, de 32 anos, foi até uma agência da Zona Centro-Sul da capital, onde foi informado que alguns dados não constavam no sistema da Caixa.

“Tá complicado para receber. Eu fui demitido em 2012 por justa causa, inclusive eu tenho a rescisão de contrato aqui. No site da Caixa aparece os valores que eu tenho para receber das contas inativas e agora lá no sistema deles não aparece. Dizem que tenho que abrir uma conta para receber, sendo que eu tenho o Cartão Cidadão. Agora vou precisar trazer uma série de documentos”, relatou.

Público relatou problemas no atendimento

(Foto: Rickardo Marques/G1 AM)

Assim como Felix, a auxiliar de serviços gerais Eliana Souza, de 59 anos, também relatou dificuldades para viabilizar pagamento do fundo de garantia, mas gostou da rapidez no atendimento.

“Eu tenho uma conta inativa de 2004 e agora eles dizem que está fora do prazo. E tem outra conta, que por sinal eu tenho mais de R$ 2 mil para receber, e não aparece no sistema deles. Assim fica difícil. Sorte que veio pouca gente e lá dentro tem bastante gente atendendo, mas é complicado”, disse.

O atendimento com horário estendido nas agências da Caixa está sendo realizado desde a quarta-feira (15). A Caixa informou que estuda abrir unidades de Manaus em horário especial em outras datas, apenas para tirar dúvidas.

Os saques serão liberados a partir de 10 de março, mas haverá períodos específicos para que as retiradas sejam feitas, de acordo com a data de aniversário do trabalhador. O prazo para os saques termina em 31 de julho.