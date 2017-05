Amazonas oficializa interesse em receber presídio federal

O Estado do Amazonas oficializou nesta quarta-feira (3) intenção de receber a construção de uma penitenciária federal. A unidade ficaria no município de Iranduba, a 27 Km de Manaus. De acordo com o Governo do Estado, a cidade entra em disputa com as cidades de Macapá (AP) e Belém (PA) para abrigar um dos cinco presídios a serem construídos no Brasil – sendo um em cada região do país.

Na terça, a Comissão de Avaliação de Terrenos para construção de futuras Penitenciárias Federais, do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça (MJ), visitou Iranduba. Segundo nota enviada pelo Governo, a comissão explicou que a ida ao município tem o propósito de analisar os pontos técnicos necessários para a aprovação da construção de um presídio de segurança máxima.

Entre os pontos destacados na visita, está o fato de que Iranduba possui disponibilização de fibra ótica, pavimentação de vias de acesso ao município, distância de 50 km de um aeroporto e localização próxima de uma unidade hospitalar e um batalhão da Polícia Militar, que deve ganhar reforço.

O secretário de Administração Penitenciária (Seap), Cleitman Coelho, afirma que a construção, manutenção e administração de um presídio federal são feitas exclusivamente com verbas e mão de obra provenientes do Governo Federal. “Uma unidade prisional federal no Amazonas não representa nenhum investimento ou ônus para o Governo do Estado. A administração do presídio é feita por agentes federais concursados de Execução Penal e a vinda desse empreendimento para Iranduba pode trazer muitos benefícios econômicos para o município”, disse.

Crise carcerária

No início do ano o Amazonas passou uma grande crise carcerária. Mais de 50 detentos morreram no maior massacre do sistema prisional do estado, no dia 1º de janeiro, e fugas e rebeliões foram registradas.