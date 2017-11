Amazonense e colombiano são presos com 60 kg de drogas escondidas dentro de barco em Manaus

Um amazonense e um colombiano foram presos com 60 kg de drogas pela Polícia Civil do Amazonas, nessa sexta-feira (10). A dupla foi interceptada em uma embarcação atracada na orla da Manaus Moderna, no Centro de Manaus.

Durante a apresentação à imprensa, neste sábado (11), os dois homens confirmaram que receberiam R$ 2 mil pelo transporte das drogas e afirmaram que era primeira vez que se envolviam com o tráfico de entorpecentes.

O pedreiro Arsenio Cavalcante Salino, 43 anos, e o colombiano Reinel Vagas Ipuchima, 27 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. A equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) interceptou os suspeitos, por volta das 17h15. Eles estavam com 23 kg cocaína e 47 de maconha.

Segundo o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, as investigações e monitoramento foram iniciadas depois que denúncias foram recebidas por meio do disque-denúncia do departamento (92) 99415-0129.

“Há cerca de 15 dias chegou uma denúncia para o Denarc e Secretaria de Inteligência, esses dados foram bastantes afinados e tivemos a informação de que esse barco que faz linha regional de Japurá para Manaus viria uma quantidade considerada de entorpecentes”, contou o delegado.

A polícia suspeita que o carregamento de drogas foi embarcado em Santo Antônio do Içá, município distante 880 quilômetros de Manaus. Após identificar o barco, abordar e revistar os pertences dos passageiros do barco, foram encontrados três malas contendo 54 tabletes de drogas. A ação faz parte da operação Tarrafa e contou com o apoio de policiais civis lotados na Delegacia Fluvial (Deflu).

“Foi feita uma abordagem fluvial na embarcação foram apreendidos 60 kg de drogas e dois indivíduos que estavam fazendo a guarda do entorpecente. Eles se afastaram na abordagem, mas nas bolsas onde estavam as drogas tinham documentos pessoais deles. Eles confirmaram que estavam ganhando uma quantia de R$ 2 mil para trazer as drogas que foram repassadas por um grupo de colombianos”, disse Paulo Mavignier.

Drogas foram trazidas da fronteira com a Colômbia (Foto: Adneison Severiano/G1 AM)

Arsenio Cavalcante morava em Tabatinga, município 1.108 quilômetros de distância da capital e na região da Tríplice Fronteira (Brasil, Colômbia e Peru). Já Reinel Vagas residia na fronteira do Brasil com a Colômbia. A Polícia Civil conseguiu identificar os fornecedores e os compradores das drogas, mas os dados não foram revelados para não atrapalhar as investigações. “Eles disseram em depoimento que foram coagidos a trazer essas drogas para os colombianos”, afirmou o delegado.

A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos procedimentos eles serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch Reis.

Apreensões