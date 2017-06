Ambulância capota após colisão com carro entre avenidas da Zona Sul de Manaus

Uma ambulância da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e um carro se colidiram no cruzamento da Avenida Presidente Castelo Branco com a Avenida Ipixuna, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, na tarde deste domingo (11). A viatura capotou após a batida. Cinco pessoas estavam no carro e apenas o motorista na ambulância. Nenhuma das pessoas sofreram ferimentos.

Segundo o motorista do carro, ele estava com mais quatro irmãos por volta das 14h30 saindo do cruzamento das avenidas quando a ambulância o acertou. “O meu sinal abriu e eu fui. Quando saí, ele passou o sinal e acertou o meu carro. Ele bateu na sarjeta e capotou e o meu carro desceu”, explicou.

O motorista do carro disse ainda que, após a colisão, ele saiu do carro que estava e foi até a ambulância para ver se tinha acontecido algo com quem estava no carro da Susam.

De acordo com o motorista da ambulância, que não se identificou, ele diminuiu a velocidade, e acelerou ao não ver nenhum carro próximo ao cruzamento. “Quando e acelerei, o carro saiu da Avenida Ipixuna e não deu tempo de desacelerar. Ele bateu na minha lateral e a ambulância virou”, disse.

Ainda conforme o motorista da ambulância, ele estava saindo do Serviço de Pronto Atendimento do bairro São Raimundo e estava indo buscar um paciente quando o acidente aconteceu.

Conforme o supervisor do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) David Heron, os agentes registraram o acidente, fizeram procedimentos para desobistruir as vias após a retirada dos carros e orientaram os motoristas a registrarem o acidente na delegacia da área.