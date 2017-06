Após 20 dias de lançamento do ‘Fila Zero’, 120 mil esperam por consultas e exames no AM

Vinte dias depois do lançamento do programa ‘Fila Zero’, criado pelo Governo do Amazonas com o objetivo de finalizar as filas no sistema estadual de saúde, 120 mil pessoas ainda aguardam para fazer consultas e exames. A informação é do governador David Almeida.

O programa para zerar filas faz parte das iniciativas do Plano Emergencial de Saúde, lançado pelo governador no dia 17 de maio. Na época, 137.482 pacientes aguardavam por consultas e exames no Amazonas. Outros 6.966 pacientes esperavam somente por cirurgias em todo o estado.

“Como as pessoas estão sendo atendidas, a demanda também aumentou e não se resolve um problema como este do dia para a noite”, comentou David Almeida em entrevista ao G1.

A meta do programa é zerar as filas para exames, consultas com especialistas e cirurgias eletivas (de menor urgência) em 90 dias, que é o tempo em que Almeida deve permanecer no governo até a realização de eleições suplementares, em agosto deste ano.

“A fundação FCecom zerou a fila de cirurgias oncológicas. Estamos trabalhando de forma integrada para diminuir as filas e até se possível for, zerar. Temos um prazo de 90 a 120 dias e nossa meta é ambiciosa, é zerar isso”, disse o governador.

Parcerias com o PIM

Um caso ocorrido no início de maio em Autazes ganhou repercurssão nacional. Dois irmãos gêmeos prematuros enfrentaram dificuldades no traslado para a capital. Sem incubadora no hospital, um dos bebês morreu após quatro horas de viagem. Segundo Almeida, 70 ambulâncias já estão sendo providenciadas para o interior e capital.

O investimento faz parte de parcerias público-privadas entre o governo e empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM). Além das ambulâncias, seis tomógrafos devem ser repassados ao governo nos próximos meses.

De acordo com o governador, o transporte aéreo de pacientes também vai receber investimentos. “Abri mão de jatinhos, não vamos cancelar contratos. Vamos diminuir R$ 1 milhão de reais por mês para que possamos investir no aeromédico para buscar as pessoas no interior. Queremos pegar este recurso e aplicar no bem estar da sociedade”, disse Almeida.

Abrigo para pacientes

No Amazonas, muitos pacientes que moram no interior precisam viajar até Manaus para a realização de tratamentos médicos. Para auxiliar na estadia na capital, o governo pretende construir um espaço específico para abrigar essas pessoas, segundo Almeida.

“Temos a intenção de transformar posteriormente o prédio onde funcionava o Projeto Jovem Cidadão do Coroado (onde hoje estão alocados índios venezuelanos) em uma casa de passagem, de abrigo para nossos irmãos do interior, inclusive para pessoas que viajam para a capital para fazer tratamento nas fundações Cecon e outras do estado”, afirmou.

Mutirões de cirurgias

Nesta semana foram iniciadas os mutirões cirúrgicos em unidades de saúde da capital e do interior. Em Iranduba 45 cirurgias devem ser realizadas por semanas e dezenas de outras nos hospitais Platão Araújo e Adriano Jorge.