Após rastrear celular, marido segue e atropela esposa em frente a motel no AM

Um homem de 33 anos atropelou a própria esposa e o suposto amante dela após descobrir uma traição. O fato ocorreu no sábado (10) em frente a um motel no Bairro Zumbi, na Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, o marido seguiu a companheira após colocar um rastreador no celular dela.

De acordo com informações repassadas por testemunhas para a polícia, a mulher, de 29 anos, teria levado o filho – que estava doente – para o Pronto-socorro da Criança, na Zona Leste de Manaus. Entretanto, a criança ficou na unidade e a mãe teria pego uma carona com um homem de 30 anos. Os dois seguiram, de motocicleta, para um motel na avenida Cosme Ferreira, no bairro Zumbi.

O marido rastreou a esposa pelo celular e viu que ela estava no motel. Ele foi até o local de carro e a esperou sair do local.

“Ele posicionou o carro na frente do motel e aguardou que ela saísse. Ela saiu na moto com o amante e, então, ele (o marido) arrancou com velocidade em direção à motocicleta, acabando por promover a colisão”, disse o delegado do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado João Victor Tayah.

Após passar atingir o casal, o rapaz aguardou a chegada da polícia e do socorro. “Ele aguardou no local do crime a chegada da Polícia Militar, não demonstrou resistência e não tentou fugir”, disse o delegado Tayah.

O veículo passou por cima da perna da esposa. O suposto amante da mulher teve as duas pernas fraturadas. O casal foi encaminhado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto-Socorro João Lúcio, no bairro São José, na Zona Leste de Manaus.