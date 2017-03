Arena da Amazônia tem noite de festival dedicado ao sertanejo no AM

O sertanejo comandou a noite de quem foi ao Festival Villa Mix, na Arena da Amazônia, neste sábado (18). Com sete atrações nacionais, o festival iniciou às 20h e seguiu até o raiar do sol. Bruno e Marrone, Mateus e Kauan, Jorge e Mateus, Luan Santana, Jonas Esticado, Dj Alok e Simome e Simaria cantaram seus maiores sucessos para o público, que lotou o gramado do estádio para ver de perto seus artistas favoritos.

Dupla usou equipamentos emprestados depois de ter os objetos extraviados em voo

(Foto: Suelen Gonçalves/ G1 AM)

Bruno e Marrone foram os primeiros a subirem no palco. A dupla precisou emprestar os materiais dos colegas Luan Santana e Jorge e Mateus, porque os equipamentos da dupla foram extraviados e não chegaram a Manaus.

O problema não afetou a perfomance dos artistas, que cantaram, em pouco mais de 1h30 de apresentação, sucessos como “Por Um Minuto”, “Um Bom Perdedor” e “Amor de Carnaval”, todos acompanhados pela plateia, que aos poucos foi lotando todo o espaço.

Cantor apresentou repertório cheio de sucessos (Foto: Suelen Gonçalves/ G1 AM)

Depoi, foi a vez de Luan Santana fazer os fãs cantarem a plenos pulmões os grandes hits da carreira. “Acordando o Prédio”, “Cê Topa?” e “Escreve Aí” foram alguns dos sucessos cantados na apresentação. Luan recebeu duas fãs no palco e disse ao público que pode gravar o próximo DVD na capital amazonense. “Estamos fazendo dez anos de carreira, quem sabe não gravamos um DVD aqui?”, disse dando esperança aos fãs.

Mateus e Kauan foram os terceiros a se apresentar (Foto: Suelen Gonçalves/ G1 AM)

Em seguida, Mateus e Kauan levou suas canções românticas para embalar os apaixonados. “Decide Aí” e “Nosso Santo Bateu” foram dois dos sucessos que mais agitaram os fãs, como os amigos Renata Almeida, Alexandre Oliveira, Fernanda Almeida e Agenilson Souza, que vieram do Careiro só para prestigiar a dupla. A apresentação teve espaço ainda para o axé, como o hit “Sou Praieiro”, da Banda Jammil e Uma Noites.

O cantor Jorge da dupla Jorge e Mateus (Foto: Ive Rylo / G1 AM)

Era quase uma da manhã quando a dupla sertaneja Jorge e Mateus comandou o palco do Festival sertanejo. “Céu e Mar” e “Sosseguei” abriram o espetáculo. As clássicas “Chove chuva”, “Voa beija-flor”, “Flor”, “Ou some ou soma” e “Eu quero só você” contagiaram o público, que cantou e não desanimou mesmo debaixo de chuva.

O cantor Mateus da dupla Jorge e Mateus (Foto: Ive Rylo / G1 AM)

A dupla cantou junto, mas também teve momentos solo. Mateus cantou o sucesso de “Onde haja Sol”, “Amo noite e dia” e o sucesso de Tiago Iorc “Eu amei te ver”. Os goianos se despediram do público por volta das 2h10.

A cantora Simone, da dupla Simone e Simaria (Foto: Ive Rylo / G1 AM)

As “coleguinhas” Simone e Simaria subiram ao palco às 2h30 com o sucesso “Regime fechado” e “126 cabides”. Em uma hora de show, debaixo de muita chuva, a dupla passeou pelos grandes sucessos da carreira. “Meu violão e o nosso cachorro”, “Chora boy”, “O cachaceiro virou homem de família” animaram os fãs.

A cantora Simaria, da dupla Simone e Simaria (Foto: Ive Rylo / G1 AM)

Não podia faltar a canção gravada com a participação da cantora Anitta, “Loka”.

As artistas dançaram até o chão na “Duvido você não tomar uma” e contagiaram o público em um show animado e dançante.

O DJ Alok animou a festa (Foto: Ive Rylo / G1 AM)

O Dj Alok começou a comandar as “pick-ups” por volta das 3h40. Clássicos do Snopp Dog, White stripes, Justin Bieber e Charlie Brown Jr. animaram os fãs.

O cantor Jonas Esticado fechou a noite de festival (Foto: Ive Rylo / G1 AM)

Já era 5h quando a última atração subiu ao palco. O cantor nordestino Jonas Esticado animou os “sobreviventes” com suas músicas de trabalho “Selfies” e “Corona”. Ele também misturou o forró com o funk cantando “Bumbum Granada”. Entre uma canção e outra, Jonas atendeu o pedidos dos fãs e posou para inúmeras selfies.