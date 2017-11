Argentinos abraçam familiares de tripulantes de submarino desaparecido

Cerca de 500 pessoas se aproximaram hoje (25) da base naval da cidade de Mar del Plata, na Argentina, onde o submarino San Juan – desaparecido há dez dias – deveria ter chegado na semana passada. Elas prestaram solidariedade aos parentes dos 44 tripulantes.

Dezenas de pessoas se concentraram na porta da base da Marinha, na qual estão hospedados há vários dias os familiares dos submarinistas, envolvidas em bandeiras argentinas e começaram a entoar o hino nacional e a aplaudir.

No meio das demonstrações de carinho, alguns familiares saíram do edifício, muito emocionados, em sinal de agradecimento.

As manifestações de apoio aos parentes dos tripulantes do San Juan se repetem a cada dia, enquanto continua a operação de busca com a participação de 13 países.

O submarino se comunicou pela última vez na manhã de 15 de novembro, quando viajava desde Ushuaia, a cidade mais austral da Argentina, para Mar del Plata, na província de Buenos Aires, a cerca de 430 quilômetros ao sul da capital.

Por enquanto, a Marinha evitou se pronunciar sobre qual pode ser o estado dos tripulantes e pede prudência até que o submarino seja encontrado. As informações são da agência de notícias EFE.