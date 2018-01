Árvores caem sobre carros durante forte chuva em Itacoatiara, no AM

Duas árvores cairam em cima de dois carros, na manhã desta quinta-feira (18), no município de Itacoatiara, a 176 km de Manaus.

A forte chuva começou com ventania por volta de 7h. Duas árvores na Rua Armindo Auzier, no bairro Jauary, tombaram em cima de veículos que estavam estacionados um ao lado do outro, em frente de casas.