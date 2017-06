Assaltantes roubam carro em frente a faculdade, batem veículo e ferem vítima com facada em Manaus

Um assalto deixou duas pessoas feridas na noite desta quarta-feira (7) na Avenida Maceió, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. Uma dupla roubou um carro em frente a uma faculdade particular e, minutos depois, colidiu o veículo com outro. Uma das vítimas foi ferida com uma facada.

De acordo com a 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a dupla abordou um homem de 24 anos que esperava o irmão na frente da faculdade. Eles pediram o carro, um Celta prata, e atingiram a vítima com uma facada na perna.

Semáforo caiu após colisão de veículo com poste (Foto: Indiara Bessa/G1 AM)

Em seguida, a dupla fugiu pela contramão na Avenida Maceió e, ao chegar na Avenida Salvador, colidiu com um carro Golf, vermelho, no cruzamento entre as vias. A condutora do Golf, uma mulher, de 29 anos, ficou ferida e a dupla fugiu a pé. O Celta, que ficou no local, bateu ainda em um semáforo.