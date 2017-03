Atuação da Força Nacional no Amazonas é prorrogada, diz governo

Homens da Força Nacional vão permanecer por mais 30 dias com reforço na segurança nos arredores do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), situado na BR-174 em Manaus. O apoio federal foi pedido pelo governo do Amazonas depois do massacre que deixou 65 mortos em presídios no estado.

“A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informa que houve prorrogação da permanência da Força Nacional no Amazonas, que segue atuando no reforço à segurança do Sistema Penitenciário enquanto houver necessidade”, comunicou a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) ao G1. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que não há recebimento de pedido de renovação até o momento.

A Força Nacional chegou na capital do Amazonas na madrugada do dia 10 de janeiro.

A medida faz parte do auxílio do governo federal a sete estados que pediram ajuda para reforçar a segurança do sistema penitenciário local. Além do Amazonas e Roraima, também pediram ajuda Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins.

Rebeliões e fugas

A rebelião que aconteceu no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) durou mais de 17 horas e foi considerado pelo secretário como “o maior massacre do sistema prisional” do Estado. Ao todo, 57 foram mortos na unidade no dia 1º de janeiro de 2017.

O massacre foi liderado por internos da facção Família do Norte (FDN), segundo a SSP-AM.

Na tarde do dia 2, outros quatro presos morreram na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Leste de Manaus.

No dia 8 do mesmo mês, uma nova rebelião deixou quatro mortos na Raimundo Vidal Pessoa, localizada no Centro da cidade. O local estava desativado por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, e foi reaberto para a acomodação de presos ameaçados de morte no Compaj. Mais de 200 presos foram transferidos para a Cadeia Vidal Pessoa.

Além das mortes, 225 presos conseguiram escapar das unidades. Um total de 72 presos fugiu do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista) na manhã de domingo (1º). Outros 112 conseguiram fugir do Compaj no dia do massacre.