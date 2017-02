Autônomos aproveitam bandas de Carnaval para lucrar com vendas

Há 30 anos a autônoma Maria Luizete Silva segue o mesmo ritual na época do carnaval: cortar, refogar, conferir porções e chamar os foliões para provar seu tempero. Ela é uma das diversas pessoas que aproveitam a festa popular não só para se divertir, mas para ganhar uma renda extra. “Vou em todas as bandas”, diz “Lelete”, como é conhecida.

Aos 58 anos, ela conta com o marido e os sobrinhos para preparar e vender cachorro-quente, tacacá, bolos e os muitos pratos quentes que acompanham a carne na chapa. “Comecei a vender aqui desde que a Banda do Boulevard começou. Todo ano a gente está aqui. É muito alegre, tem muita gente. Dá para tirar um lucro e pagar as dívidas”, diz ela.

Maria dos Santos, a “Dona Mocinha” também buscou renda extra com venda de comidas

(Foto: Suelen Gonçalves/ G1 AM)

A “Dona Mocinha”, como é conhecida a autônoma Maria dos Santos, de 60 anos, aproveitou que uma das bandas mais tradicionais do carnaval manaura é em frente da sua casa e pôs comidinhas à venda. No cardápio tem isca de carne, vatapá, maionese, lasanha, arroz e farofa. “Eu trabalho em eventos e aproveitei a estrutura daqui para vender, aí já dá para conseguir um dinheirinho”, almeja.

Quem também buscou uma alternativa para conseguir um dinheiro extra foi o industriário Jones dos Santos, de 35 anos. Ele conta que há três anos vende bebidas na Banda da Bhaixa da Hégua, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. Ele e a esposa vendem bebidas alcoólicas, refrigerantes e água em várias bandas da cidade “Dá para pagar as dívidas e salvar o da farinha”, diz aos risos.

Industriário aproveita Carnaval para conseguir renda extra (Foto: Suelen Gonçalves/ G1 AM)

Avenida Álvaro Maia fica cheia de comerciantes (Foto: Suelen Gonçalves/ G1 AM)