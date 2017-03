Av. André Araújo é parcialmente interditada durante corrida em Manaus

A Avenida André Araújo, em Manaus, foi parcialmente interditada para realização da 4ª Corrida da Mulher Amazônica, na manhã deste domingo (5). As faixas centrais da via são usadas pelos corredores. O tráfego devera ser normalizado no fim desta manhã.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), o trecho interditado compreende a área entre a Sefaz e a Rede Amazônica.

Agentes de trânsito foram ao local para orientar condutores. Os veículos podem circular na via, mas apenas pela faixa da direita. A corrida é realizada no sentido Centro/bairro e bairro/Centro.