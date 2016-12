Avião que ia para os EUA faz pouso não previsto em Brasília após briga de casal

Um avião da American Airlines fez um pouso que não estava previsto no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. A aterrisagem ocorreu por volta das 3h desta quarta-feira (28) e foi causada por uma briga entre um casal de passageiros.

Segundo a Polícia Federal (PF), o piloto da aeronave, que saiu de São Paulo com destino a Nova York, pediu o desembarque forçado de dois passageiros que estariam bastante alterados.

Por meio do Facebook, uma passageira do voo relatou o ocorrido e reclamou da ausência de funcionários da companhia para acompanhar o caso e dar suporte aos passageiros. A Agência Brasil não conseguiu contato com a American Airlines.

Já a Inframérica, empresa que administra o aeroporto, informou que todos que estavam a bordo desembarcaram e aguardam uma nova decolagem.

A empresa esclareceu que o avião ainda permanece na pista porque alguns membros da tripulação atingiram o limite de 12 horas diárias de trabalho autorizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).