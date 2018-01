Baixas temperaturas congelam rodovias e fecham escolas no Sul dos EUA

O rigoroso inverno deste ano afeta também o Sul dos Estados Unidos. No Kentucky, Louisiana, e Texas as rodovias congelaram e acidentes foram registrados na terça-feira (16). Hoje (18), o governo da Louisiana, do Texas e da Georgia fecharam algumas rodovias estaduais. Escolas também suspederam as aulas.

Na Georgia, onde nevou na madrugada de hoje (17), as baixas temperaturas também congelaram as rodovias e impedem o tráfico normal de veículos também na área urbana das cidades. O frio intenso deste ano já provocou o fechamento de escolas em duas ocasiões. Na área metropolitana de Atlanta, Georgia, os alunos ficaram sem aulas dois dias em novembro e hoje as aulas também foram suspensas.

Na região Sul dos Estados Unidos dias de neve são inusuais e em média neva dois ou três dias por ano. Como não neva muito nestas regiões, os governos locais não investem em maquinário suficiente para retirar o gelo das rodovias.

O gelo acumulado nas rodovias causou acidentes ontem no Texas. A imprensa local noticiou mais de 30 acidentes rodoviários no sudeste do estado, região mais afetada pelo clima frio.

O Serviço Metereológico Nacional prevê ventos gelados para hoje e amanhã, com temperaturas inferiores a menos 10ºC para Texas, Arkansas, Louisiana, Alabama, Mississippi, Georgia, Tennessee, Kentucky, Kansas e Missouri.

Na Georgia em algumas regiões, a sensação térmica chega a menos 18ºC por causa dos ventos gelados. Este já é considerado o inverno mais rigoroso nos Estados Unidos e no Canadá, das últimas décadas.