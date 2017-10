Bolsa cai e dólar fecha no maior valor em mais de três meses

Em um dia de tensão no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo caiu, e o dólar norte-americano fechou no maior valor em mais de três meses. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (23) vendido a R$ 3,231, com alta de 1,3% (R$ 0,041). A moeda está na maior cotação desde 11 de julho (R$ 3,253).

O dólar chegou a operar em estabilidade durante a manhã, mas passou a disparar durante a tarde. Após a sessão de hoje, a divisa acumula alta de 2% em outubro e queda de 0,6% em 2017.

No mercado de ações, o dia foi de perdas. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia aos 75.413 pontos, com queda de 1,28%. Foi o maior recuo diário desde 20 de junho, quando o indicador tinha caído 2,01%.

O mercado financeiro operou de forma tensa dois dias antes da votação, pela Câmara dos Deputados, da denúncia contra o presidente Michel Temer. No exterior, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou hoje que está prestes a anunciar o novo comandante do Federal Reserve (Fed), Banco Central norte-americano. O futuro presidente do Fed substituirá Janet Yellen, cujo mandato termina em fevereiro de 2018.

*Com informações da Agência EFE