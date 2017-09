Bombeiros e Marinha encerram buscas com mergulhadores por corpo de esportista britânica no AM

O Corpo de Bombeiros informou que encerrou, nessa sexta-feira (22), as buscas pelo corpo da britânica Emma Kelty, de 43 anos, no Amazonas. A Marinha também suspendeu a operação na quarta-feira (20). A esportista foi assassinada por assaltantes e teve corpo jogado no Rio Solimões em Coari. Ela a praticava canoagem sozinha quando foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte). A morte foi confirmada pela Polícia Civil na tarde da terça-feira (19), mas o corpo ainda não foi encontrado. Sete suspeitos do crime foram identificados. Dois deles seguem foragidos.

Depois de oito dias de buscas, o Corpo de Bombeiros encerrou os mergulhos no Rio Solimões. Desde o envio do helicóptero pela Marinha na sexta-feira (15) até o fim da tarde de sexta-feira (22) três mergulhadores da corporação atuavam na área onde corpo foi jogado pelos criminosos.

A Marinha informou que suspendeu a Operação de Busca e Salvamento por Emma no dia 20 de setembro, mas continuou no local apoiando os mergulhadores dos Bombeiros nas buscas pelo corpo e prestando apoio logístico à Polícia Civil.

“Na tarde dessa sexta-feira (22), após encerrados os trabalhos por esses órgãos, a Marinha encerrou sua missão no local e o Navio Patrulha Fluvial Raposo Tavares iniciou seu regresso para Manaus, cumprindo operação de Patrulha Naval”, informou em nota.

Buscas de superfície

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas, Ivo Martins, explicou que a polícia continuará fazendo buscas de superfície contando efetivo da Polícia Civil de Coari, Codajás e Anori.

O local onde Emma foi vista pela última vez fica a cerca de 400 quilômetros de Manaus e é o mesmo onde o delegado de polícia Thiago Garcez desapareceu em 5 de dezembro do ano passado. Ele teria caído no Rio Solimões durante confronto com traficantes de drogas que atuam na região. O corpo do delegado nunca foi localizado.

Esportista britânica Emma Kelty tinha 43 anos (Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Latrocínio

O crime começou a ser apurado uma semana antes, no dia 13, por volta das 22h, quando uma empresa ligou para o Comando do 9° Distrito Naval (Com9ºDN) informando que o localizador de emergência da britânica havia sido acionado.

No dia seguinte, a Marinha do Brasil iniciou as buscas. Já na tarde de sexta-feira, dia 15, alguns objetos que seriam de Emma, como roupas, sapatos e o caiaque foram encontrados na Comunidade Lauro Sodré. Além disso, durante as buscas, foram recuperados um celular, a câmera modelo GoPro e um chip eletrônico roubados da vítima.

No domingo (17), a Marinha do Brasil encaminhou os objetos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e a 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), que fica em Codajás, instaurou o inquérito para investigar o caso.

A canoa utilizada pelos infratores chegou a Manaus na quinta-feira, dia 21, para serem submetidos à perícia com a finalidade de encontrar material biológico da vítima.

Presos

Foram presos, até o momento, Arthur Gomes da Silva, conhecido como “Bera”; Erinei Ferreira da Silva, 28, chamado de “Alfinete”, e Jardel Pinheiro Gomes, 19, o “Kael”, além da apreensão de um adolescente de 17 anos. Eles foram transferidos de Coari – onde o crime ocorreu – para Manaus após uma determinação da justiça.

Artur Gomes da Silva confessou em depoimento à Polícia Civil que cortou o pescoço da vítima e ajudou a jogar o corpo dela no Rio Solimões. Ele foi preso nesta quarta-feira, em Coari.