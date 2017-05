Bombeiros fazem buscas por homem perdido em selva no interior do AM

O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta sexta-feira (5) para a realização de busca e resgate em área de selva, situada no município de Manaquiri, a 60 km de Manaus. Adonias Silva Costa, de 48 anos, está perdido há três dias.

O homem desapareceu no dia 2 de maio. Segundo os bombeiros, ele sumiu em uma área de mata situada no quilômetro 21 da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho,

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas está em deslocamento ao local para iniciar as buscas pelo homem.