Bombeiros resgatam corpo de adolescente perto do Encontro das Águas, em Manaus

Um adolescente de 16 anos morreu afogado próximo do Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões, no final da manhã deste domingo (29), na Zona Leste de Manaus. O jovem estava com um amigo pescando quando foi perseguido por grupo de pessoas e caiu no rio. Um amigo da vítima de 13 anos foi resgatado com vida e levada para delegacia.