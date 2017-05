Botijão de gás explode em casa e família é hospitalizada, em Manaus

Cinco pessoas, sendo três da mesma família, ficaram feridas depois que um botijão de gás explodiu na tarde deste sábado (29), na Rua Prosperidade, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Uma casa ficou completamente destruída e outras duas tiveram danos parciais. As vítimas foram levadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Não há informação sobre o estado de saúde delas.

O dono da casa, Jorge Neri Menezes da Silva, ficou com a cabeça e braços quebrados, além das pernas queimadas. A esposa dele, Gilmara da Silva, de 25 anos, teve queimaduras por todo o corpo. O filho deles, um adolescente de 12 anos, também foi hospitalizado. Segundo testemunhas, o menino fez uma cirurgia para remoção do apêndice há 3 meses e, no momento da explosão, a cicatriz abriu e ele desmaiou. Ele foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias.