Briga em festa de família termina com um morto e um ferido, em Manaus

Dois primos foram esfaqueados por um homem que estava em uma festa realizada na casa da família deles, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste e Manaus. Um deles morreu e o outro está hospitalizado. A polícia chegou a fazer buscas, mas o suspeito não foi encontrado. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (12), por volta das 4h30.

Danilo Pereira de Souza, 25 anos, morreu após ser esfaqueado nas costas e no pescoço. Já Marcelo Pereira da Silva, 24, foi esfaqueado no braço e no abdômen e foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, também na Zona Leste. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O suspeito já foi identificado, mas continua foragido.

